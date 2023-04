Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,02% sul; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 4.072 punti, in netto calo dell'1,58%. In forte calo il(-1,89%); sulla stessa linea, pesante l'(-1,53%).Ad appesantire il clima è stato il comparto bancario, con il crollo delle azioni di First Republic Bank, che hanno perso oltre il 40% del valore dopo che la banca regionale ha pubblicato la trimestrale che indica depositi scesi del 40% nel primo trimestre.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,15%),(-2,09%) e(-2,05%).del Dow Jones,(+0,92%),(+0,62%),(+0,58%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,20%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,78%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,63%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%.Tra i(+2,38%),(+2,27%),(+1,50%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,29%.Sensibili perdite per, in calo del 7,59%.In apnea, che arretra del 6,33%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,08%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,8%; preced. -1%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,09 Mln barili; preced. -4,58 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. 2,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 250K unità; preced. 245K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%).