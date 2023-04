Salario minimo, Confcommercio: "Soluzione va ritrovata nella contrattazione collettiva"

(Teleborsa) - "L’individuazione di un salario minimo orario per legge, slegato da un consolidato sistema di relazioni sindacali, andrebbe a discapito della più diffusa applicazione dei contratti collettivi leader". E' quanto osservato da, Vice Presidente di Confcommercio con delega al lavoro ed alla bilateralità, in audizione presso la Commissione Lavoro della Camera."Piuttosto, èriconosciuto allaesercitata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative: una contrattazione - sottolionea - che da sempre ha garantito laper i lavoratori attraverso un trattamento economico complessivo, che ricomprende la sanità integrativa, la previdenza complementare e i servizi della bilateralità territoriale".In conclusione, la Vice Presidente ha ribadito che "la- che dipende anzitutto dal rafforzamento della dinamica della produttività – potrebbe certamente trarre giovamento da incisive misure digravante sui redditi da lavoro e da interventi di, oltre che dalla conferma delle scelte già operate in materia di detassazione dei premi di risultato".