SIMEST (Gruppo CDP) rafforza la presenza in USA del Gruppo OMR

(Teleborsa) -la società delper l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha acquisito una partecipazione di minoranza nella, controllata americana del Gruppo con sede a Rezzato (BS), leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti in ghisa e alluminio per il settore automotive.L'operazione, strutturata in parte tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato e in parte attraverso l'erogazione di un finanziamento soci, ha visto anche la partecipazione delstrumento agevolativo che SIMEST gestisce in convenzione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.Le, permetteranno l'ampliamento di oltre 5mila metri quadrati del polo produttivo nella zona di Carmel, Indiana, consentendo alla OMR di soddisfare le importanti commesse ottenute dal, e di crescere nel mercato americano, presidiato dai principali costruttori mondiali.