Trasporti, AdR: volo Roma Fiumicino - Dallas Fort Worth di American Airlines diventerà annuale

(Teleborsa) -annunciano l'estensione dell'operativo delche, a partire dalla prossima stagione invernale, diventerà annuale. Al termine della stagione estiva 2023 i collegamenti tra Roma Fiumicino (FCO) e Dallas – Fort Worth (DFW) proseguiranno nel corso della stagione invernale con l'unica sospensione prevista nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Dallas – Fort Worth (DFW), il principale hub di American Airlines, offre ai passeggeri provenienti dall'Italia la possibilità di proseguire il loro viaggio con comodi voli in coincidenza verso numerose destinazioni finali tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e America Latina."Siamo molto felici di poter soddisfare l'aumento della domanda di voli tra Roma e gli Stati Unitigrazie all'estensione su base annuale del collegamento da Roma Fiumicino a Dallas – Fort Worth, il nostro hub principale – ha commentato K–. Il primo volo tra l'Italia e il Texas è stato introdotto nel mese di giugno 2017 e ha da subito riscosso grande successo sia tra i passeggeri italiani che americani. Non vediamo l'ora di offrire ancora più scelta ai passeggeri nel corso della prossima stagione invernale"."L'estensione durante la stagione invernale del volo per Dallas – Fort Worth testimonia la potenzialità del nostro mercato e l'efficacia della storica collaborazione con American Airlines – ha commentato–. Il Nord America continua a rappresentare per Roma il principale segmento di Lungo Raggio, conseguendo un record storico nella stagione in corso grazie ad un programma di voli mai visto precedentemente. Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore sviluppo che contribuirà a rafforzare il nostro posizionamento, sostenendo il trend della progressiva destagionalizzazione dei flussi e l'arricchimento dell'offerta per tutto l'anno".Tutti i voli tra Roma Fiumicino (FCO) e gli Stati Uniti d'America sono operati con moderni aeromobiliche offrono ai passeggeri un'esperienza completa di alto livello che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all'avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e centinaia di film e spettacoli televisivi on-demand fruibili da ciascuna poltrona.