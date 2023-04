Ucraina, a Roma la conferenza bilaterale per la ricostruzione

(Teleborsa) - Aldisi sta svolgendo laper ladell'. Una rinascita che il governo punta a far passare anche dall'Italia, che vuole giocare un ruolo da protagonista in questa sfida, pianificando unaprima che il conflitto finisca. Fitto il calendario: in mattinata si è svolta unaa porte chiuse composta da 7 tavoli tematici su altrettanti settori individuati come prioritari. Nella sessione plenaria spazio agli interventi istituzionali, che sono stati aperti dal ministro degli Esteri,. Al termine sono previsti incontri b2b e b2g, a porte chiuse, per dare concretezza ed operatività al sostegno italiano. La conferenza sarà chiusa dal presidente di Confindustria,, dalla presidente del Consiglio,, e dal premier ucraino,. Il presidenteha invece inviato un messaggio video. Per il governo italiano presenti anche i ministri Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso.Tajani ha sottolineato che "laè parte fondamentale dell'azione di vicinanza che noi italiani, noi europei, vogliamo concretamente dimostrare all'Ucraina. E' un passo importante perché l'Ucraina sarà parte importante dell'Ue e delÈ giusto quindi che si inizi a lavorare. La ricostruzione inizia ora e noi vogliamo essere in prima fila, ponendone le basi"."Siamo a Roma – ha fatto sapere il primo ministro ucraino Denys Shmyhal dal suo canale Telegram – per partecipare alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Discuteremo di questioni urgenti con il presidente, il primo ministro e il ministro della Difesa e degli Esteri italiani, nonché con i capi delle Camere del Parlamento italiano. Abbiamo in programma diuna serie diche contribuiranno alla ricostruzione dell'Ucraina". Secondo il capo del governo, il gabinetto, insieme ai suoi partner internazionali, sta formando un "forte e incrollabile sostegno" all'Ucraina in tutto il mondo, attirando le imprese straniere nella ricostruzione del Paese in difficoltà. Il premier ucraino sarà ricevuto da Papa Francesco il 27 aprile, alla vigilia della visita apostolica del Pontefice in Ungheria.Nel frattempo la vicepresidente della Banca europea per gli investimenti,ha dichiarato che "sono necessari 14 miliardi di dollari per le priorità più urgenti dell'Ucraina nel 2023: bisogna concentrarsi suche non possono aspettare la fine della guerra. Dobbiamo affrontare questi fabbisogni adesso, sostenendo l'economia per evitare ulteriori perdite e ulteriori danni". La Bei finora ha fornito un sostegno di "2 miliardi euro per iprogetti infrastrutturali che contribuiranno a migliorare le condizioni di vita della popolazione, come l'ammodernamento deglidistrutture educative aOltre a questo, ha aggiunto, "ci saranno strade e ferrovie da rimettere in sesto, intervenire su acqua potabile, sistema fognario e risorse per garantire la crescita delBisogna garantire un flusso continuo attraverso l'Ucraina".Vigliotti ha infine sottolineato che la Bei sta lavorando con tutti i potenziali donatori. Quanto all'Italia, è al fianco con forza alla Bei, e "noi siamo pronti a sostenere i partner italiani" nei progetti che porteranno avanti in Ucraina in settori come "infrastrutture, resilienza energetica, agricoltura, edilizia, trasporti".