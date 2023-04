Ucraina, Urso: fin da subito avviare piano per la ricostruzione del Paese

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha affermato la necessità di "realizzare quello che il primo ministro ucraino ha chiamato un piano Marshall, certamente un piano importante e significativo per organizzare la ricostruzione dell'Ucraina che parta già da subito". "Dobbiamo fare di più e meglio sia sul piano umanitario ma anche per quanto riguarda alcune attività economiche necessarie per consentire all'Ucraina di produrre – ha spiegato durante un'intervista a Radio Anch'Io su Rai Radio 1 –, per esempio per quanto riguarda le macchine agricole e alimentari e lo sminamento dei campi necessari per i raccolti".Inoltre, ha aggiunto, occorre contribuire "allaal confine con l'Ungheria dove secondo Kiev dovrebbe sorgere un porto secco, ovvero un centro diche consentirà sin da subito di esportare per via terrestre quello che veniva esportato dai porti occupati o bloccati dai russi". Esportazioni che andranno "anche verso il nostro Paese dove il punto principale saranno i porti di Trieste e Venezia e la piattaforma logistica di Verona"."Gia' oggi l'ICE sta assistendo le consorelle ucraine e le imprese ucraine per usare al meglio le piattaforme digitali per vendere i loro prodotti", ha poi ricordato Urso. "Inoltre – ha aggiunto – abbiamo deliberato che nelle principali fiere italiane sarà allestito un padiglione per i prodotti ucraini. Infine, questa è una richiesta diretta del governo ucraino appena hanno letto il nome del nuovo dicastero sul Made in Italy, per aiutare a creare il marchio"."Noi stiamo lavorando all'assistenza tecnica perché ci sia un marchio che deve essere di solidarietà globale per aiutare la ricostruzione", ha spiegato Urso. "Pensate cosa può mobilitare nell'aiutare i consumatori globali ad aiutare la ricostruzione acquistando prodotti Made in Ucraina", ha concluso.