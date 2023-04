Uniper si aspetta un ritorno all'utile nel 2023

Uniper

(Teleborsa) -, il colosso energetico tedesco nazionalizzato lo scorso anno, prevede per ildell'esercizio 2023 "", che riflettono "l'attuale". Sulla base di dati preliminari, Uniper prevede per Q1 un EBIT rettificato di 749 milioni di euro (anno precedente: -917 milioni di euro) e un utile netto rettificato di 451 milioni di euro (anno precedente: -674 milioni di euro). milioni).Per quanto riguarda le riduzioni del gas russo, complessivamente Uniper "non ha subito ulteriori perdite nel primo trimestre 2023 dall'approvvigionamento di volumi di gas sostitutivo", si legge in una nota. Pertanto, Uniperda parte del governo tedesco. Tuttavia, poiché i prezzi del gas rimangono volatili, "non si possono escludere future perdite derivanti dall'approvvigionamento di volumi di gas sostitutivo e dalle rispettive potenziali iniezioni di capitale", viene aggiunto.Nel complesso,Uniper prevede unadegli utili rispetto allo scorso anno, che si tradurrà in un EBIT Adjusted e un utile netto Adjusted positivi per il gruppo, dopo la maxi perdita del 2022