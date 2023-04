Webuild firma intesa per nuove infrastrutture idroelettriche in Ucraina

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha sottoscritto un "of Hydropower Facilities in Ukraine" con, principale gestore delle centrali idroelettriche in Ucraina. L'accordo definisce l'interesse delle parti a collaborare nei prossimi tre anni per la realizzazione di nuove infrastrutture idroelettriche nel paese.Più in dettaglio, il Memorandum è finalizzato asul territorio ucraino di centrali idroelettriche o loro conversione in stazioni di pompaggio, progetti la cui realizzazione andrà poi definita nell'ambito di più specifici accordi.La firma del Memorandum è stata annunciata in occasione della, organizzata oggi a Roma dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dedicata alla discussione di interventi e progetti per contribuire alla ricostruzione dell’Ucraina.Nel settore idroelettrico Webuild ha realizzato in tutto il mondo 313per una capacità installata complessiva di 52.900 MW.