AdR, Troncone: "Fco Connect passo importante verso un futuro intermodale"

(Teleborsa) - "Il percorso verso la decarbonizzazione del settore aeronautico deve prevedere forti innovazioni di servizio, oltre che tecnologiche, e può generare grandi vantaggi per i passeggeri del nostro Paese e per il sistema trasportistico italiano nel suo complesso. Esattamente in questa prospettiva, Aeroporti di Roma ha voluto dare massima priorità, grazie a ENAC e insieme a ITA Airways e a Trenitalia, a questo nuovo prodotto intermodale, fondamentale per moltiplicare le opportunità di connettività dei passeggeri nazionali, con l'obiettivo di rendere il viaggio integrato treno-aereo un'alternativa vantaggiosa. Sarà perciò fondamentale nel prossimo futuro assicurare la disponibilità di tratte adeguate a rendere agevole e competitivo questo prodotto, garantire una connessione rapida, brevi tempi di attesa e assistenza dedicata, servizi di check-in sempre più prossimi alla prima stazione di partenza e opere infrastrutturali che assicurino la connettività del Leonardo da Vinci anche con il sud del Paese". È quanto ha affermatoalla presentazione di Fco Connect il nuovo servizio intermodale promosso da Adr, ITA Airways e Trenitalia. "È un passo importante perché, innanzitutto, sale a bordo pienamente ITA Airways che è un partner fondamentale per noi, ma anche perché si incrementa il livello di servizio per i nostri passeggeri intermodali con questi banchi check-in integrati nella stazione ferroviaria di Fiumicino. È un passo di un percorso che è cominciato un anno fa con l'accordo strategico siglato tra AdR e Ferrovie dello Stato lo scorso marzo. Un accordo che, tra le varie direttrici di cooperazione, guardava anche all'intermodalità. Si tratta di un percorso che guarda anche al futuro perché si tratta di un servizio che andrà irrobustito e incrementato. Lavoreremo affinché ci siano più treni dell'Alta velocità che arrivano all'Aeroporto di Fiumicino e quindi più opportunità di connessione per i nostri passeggeri. È un progetto strategico per il sistema trasportistico italiano perché tanti di questi passeggeri che provengono, ad esempio, da Bologna, da Firenze o da Venezia, purtroppo optano spesso, nell'80% dei casi, per altri hub europei per raggiungere le proprie mete di lungo raggio. Questo perché non trovano sufficienti opportunità di connessione nell'hub della Capitale. Con questo servizio offriamo un'opportunità in più e miriamo a ricatturare dei flussi che dovrebbero essere gestiti dal sistema trasportistico nazionale".





Questo servizio di check-in in stazione verrà esteso anche ad altre compagnie?



"Questo servizio di check-in sarà esteso sicuramente ad altre compagnie. Dalla scorsa estate vi sono diverse compagnie già attive su servizi intermodali. Penso a Delta, Emirates, Qatar, Tapp. Ci sono tante linee aeree che vedono come una grande opportunità la possibilità di integrare in modo armonico la propria offerta commerciale con un tratto ferroviario".



Quanto incide il treno sul numero di passeggeri che arrivano all'Aeroporto di Fiumicino?



"Per ora incide per circa il 25%. Nel resto dei casi i passeggeri che arrivano in aeroporto utilizzano taxi, autobus o la propria auto. Quella via treno è una modalità sostenibile e comoda che andrà incrementata e lavoreremo per questo anche attraverso degli investimenti. Abbiamo un progetto, a cura di RFI, che prevede l'ampliamento della stazione di Fiumicino da tre a cinque binari; il raddoppio della capacità della linea ferroviaria tra Fiumicino e Ponte Galeria, verso la città; e anche l'attivazione di nuovi raccordi ferroviari verso San Pietro e verso Civitavecchia, rispettivamente strategici per il Giubileo e per il traffico crocieristico".