Aeffe, assemblea approva bilancio e nomina CdA

Aeffe

(Teleborsa) - L'di, gruppo del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, hachiuso al 31 dicembre 2022. Non è prevista la distribuzione di dividendi.I soci hanno inoltre provveduto alla, che resterà in carica fino alla data dell'assemblea chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025Il CdA è composto da:(Presidente, tratto dalla Lista di Maggioranza); Alberta Ferretti (Amministratore tratto dalla Lista di Maggioranza); Simone Badioli (Amministratore tratto dalla Lista di Maggioranza); Giancarlo Galeone (Amministratore tratto dalla Lista di Maggioranza), Roberto Lugano (Amministratore indipendente, tratto dalla Lista di Maggioranza); Daniela Saitta (Amministratore indipendente, tratto dalla Lista di Maggioranza); Bettina Campedelli (Amministratore indipendente, tratto dalla Lista di Maggioranza); Francesca Pace (Amministratore indipendente, tratto dalla Lista di Maggioranza); Marco Francesco Mazzù (Amministratore indipendente, tratto dalla Lista di Minoranza).Il nuovo CdA ha provveduto alagli amministratori esecutivi e alla nomina dei componenti del Comitato Esecutivo, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato per la Remunerazione.Inoltre, ha convocato l'assemblea straordinaria per l'8 giugno per deliberare sull'e sulla nomina di un nuovo amministratore per il triennio 2023-2025.