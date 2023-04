Caterpillar, ricavi e utile in crescita nel primo trimestre

Caterpillar

(Teleborsa) -, leader mondiale nella produzione di attrezzature per il settore edile e minerario, ha registratoper ilpari a 15,9 miliardi di dollari, un aumento del 17% rispetto ai 13,6 miliardi di dollari del primo trimestre 2022. L'aumento è dovuto principalmente alla realizzazione dei prezzi favorevole e all'aumento del volume delle vendite. Ilè stato del 17,2%, rispetto al 13,7% del primo trimestre del 2022.L'del primo trimestre 2023 è stato di 3,74 dollari, rispetto all'utile per azione del primo trimestre 2022 di 2,86 dollari. L'è stato di 4,91 dollari (vs 2,88 dollari), superiore ai 3,78 dollari attesi degli analisti (secondo dati Refinitiv).Per i tre mesi terminati il 31 marzo 2023, l'enterpriseè stato di 1,6 miliardi di dollari e la società ha chiuso il primo trimestre con 6,8 miliardi di dollari di. Nel trimestre, la società ha pagato dividendi per 0,6 miliardi di dollari e ha riacquistato 0,4 miliardi di dollari di azioni ordinarie Caterpillar.