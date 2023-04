CdM approva nuova relazione al Parlamento su scostamento di Bilancio con saldi confermati

(Teleborsa) - Ilsi è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Vicepresidentee su proposta del Ministro dell’economia e delle finanzeha approvato una nuova Relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. "Restanogià riportati dal Documento di economia e finanza 2023, mentre la nuova Relazione sottolinea le finalità di sostegno al lavoro e alle famiglie oggetto degli interventi programmati per il Consiglio dei ministri già fissato per il 1° maggio", si legge in una nota.Il provvedimento si è reso necessario dopo che la Camera ha respinto la risoluzione di maggioranza relativa allo, che ha ottenuto solo 195 sì, rispetto ai 201 necessari per far passare la19 no e 105 astensioni. Un flop per il governo, che aveva bisogno della maggioranza assoluta (201 voti a favore) per questa risoluzione e sono invece venuti a mancare 6 voti utili.Nessun problema invece aldove l'aula ha approvato con 110 voti a favore, 59 contrari e 4 astensioni la risoluzione sulproposta dalla maggioranza e con 115 voti favorevoli, 29 contrari e 29 astenuti la risoluzione sullo scostamento di bilancio.