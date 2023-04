Cembre, vendite in crescita del 18,8% nel 1° trim. Ok da soci a bilancio 2022

Cembre

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha deliberatoper azione (in incremento rispetto al dividendo di 1,20 euro elargito relativamente all'utile dell'esercizio 2021). La data di stacco della cedola è l'8 maggio 2023, la data di legittimazione al pagamento dei dividendi (record date) è il 9 maggio 2023, mentre il pagamento è fissato a partire dal 10 maggio 2023.Contestualmente, la società ha comunicato che leneisono in crescita del 18,8% sul corrispondente periodo del 2022. "Si può stimare che anche nell'esercizio 2023 il fatturato consolidato del gruppo Cembre sarà in crescita, con il mantenimento di positivi risultati economici", ha commentato il"La posizione finanziaria del gruppo è solida, al 31 dicembre 2022 era positiva per 14,6 milioni di euro, ed anche al 31 marzo 2023 si mantiene positiva per 10,7 milioni di euro", ha aggiunto.