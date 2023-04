Clough (Gruppo Webuild), nuovo contratto in JV da 147 milioni di euro

Webuild

(Teleborsa) - La società australiana(Gruppoun(238 milioni di dollari australiani).Il contratto prevede il potenziamento del processo di trattamento dei fanghi del Woodman Point Water Resource Recovery Facility (WRRF) di Perth, il più grande impianto di trattamento acque reflue del Western Australia per il recupero di questi fanghi e la produzione dei cosiddetti biosolidi, chimica verde per la rigenerazione dei suoli e biogas per la produzione di energia.Clough guiderà la joint venture "Integrate JV" con una, con la società di ingegneria Jacobs al 40%.L'è prevista entro la metà del 2026. Seguiranno messa in esercizio e collaudo del nuovo sistema, per rendere operativo l'intero impianto entro la fine del 2026.