Enel, Mazzucchelli: ha potenziale inespresso, potrebbe valere il doppio

Enel

Iberdrola

(Teleborsa) - L'"è un campione dell'energia", ma ha "" e "". Lo ha detto in un'intervista a Il Corriere della Sera il banchiere, primo nome della lista presentata dal fondo Covalis per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Mazzucchelli è stato indicato dal fondo attivista per la presidenza, in alternativa al candidato del MEF Paolo Scaroni.La decisione di presentare una terza lista (oltre a quella del MEF e quella classica di Assogestioni) è "una questione di governance e non di governo", ha spiegato Mazzucchelli. "Ci facciamo, perché gli investitori internazionali che possiedono il 60% del capitale non sono mai stati veramente ascoltati, i fondi italiani hanno solo il 4% circa - ha detto - Una società per la quale il mercato è un interlocutore necessario. Se guardiamo, forseraggiunto in questi anni".Il disegno di Covalis è "a cui tratta Enel rispetto a. Forse in questi anni ha voluto fare un po' troppe cose: è in America Latina, nell'Est Europa. Dovrebbe focalizzarsi soprattutto dove ha un'integrazione verticale, come Italia e Spagna, paesi geograficamente strategici per la transizione energetica e destinatari anche del programma RepowerEU. Crediamo che sulla strada della sostenibilità, già imboccata dal gruppo, si possano fare molte cose nell’interesse del mercato e del paese".A una domanda sul fatto che la lista Covalis non ha indicato un candidato CEO, ha risposto: "Perché è una prerogativa del nuovo board che dovrebbe fare una selezione interna ed esterna. Una volta insediato farebbe uno screening e".