Enervit, soci approvano bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

Enervit

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale, ha approvato ile la distribuzione di unper azione (al lordo delle ritenute di legge), con messa in pagamento a partire dal 24 maggio 2023, con Record date 23 maggio 2023 e data di stacco della cedola il 22 maggio 2023.L'del dividendo da distribuire è quindi pari a 2.314.000 euro, la restante parte dell'utile è destinata a Riserva legale per 207.231 euro ed a Riserva straordinaria per 1.623.383 euro.I soci hanno anche deliberato la, che rimarrà in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2025 ed è composto da: Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Sorbini, Marina Petrone, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli, Chiara Dorigotti, nominati sulla base della lista presentata dagli azionisti Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Sorbini, aderenti al patto parasociale; Roberta Di Vieto, Massimo Piombini, Yuri Zugolaro, nominati sulla base della lista presentata dall'azionista di minoranza Duke Investment.L'assemblea ha confermatoquale. Gli amministratori, Ciro Piero Cornelli, Chiara Dorigotti, Roberta Di Vieto, Massimo Piombini e Yuri Zugolaro hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.