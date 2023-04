EssilorLuxottica, partnership con Roger Federer per occhiali a marchio Oliver Peoples

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, multinazionale italo-francese attiva nel campo dell'eyewear, ha siglato unper il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali a marchio Roger Federer (RF) e Oliver Peoples. La prima collezione, sviluppata sotto la direzione artistica di Roger Federer e Oliver Peoples, verrà lanciata nella primavera del 2024."Roger Federer è un atleta leggendario, un imprenditore appassionato e una vera e propria personalità nel mondo della moda e del lifestyle - ha dichiarato il- Condividiamo gli stessi valori e siamo certi che la sua notorietà e influenza a livello globale lo rendano il. Non vediamo l'ora di creare insieme bellissimi occhiali"."Sono entusiasta di collaborare con Oliver Peoples - ha detto Roger Federer - Da anni sono fan del marchio e ne ho sempre apprezzato la straordinaria artigianalità unita al design elegante e senza tempo. Ci siamonel modo di affrontare il nostro lavoro e per questo il brand rappresenta un partner perfetto per la mia prima collezione di occhiali RF nel 2024".