FOS, nuovo programma di acquisto e disposizione di azioni proprie

FOS

(Teleborsa) -ha comunicato che l’Assemblea dei Soci, riunita il 27 aprile 2023, ha, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un, previa revoca del piano precedentemente autorizzato in data 27 aprile 2022 per la parte non ancora eseguita.La durata dell’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è valida per un, a far data dalla presente delibera, mentre l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.L’autorizzazione, ha reso noto il Gruppo, è concessa per l’acquisto di azioni proprie per unacquistato pari a, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio da FOS e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale della Società.FOS ha precisato che attualmente detiene in portafoglio 90.000 azioni proprie, pari al 1,316% del capitale sociale.