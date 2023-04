Franchi Umberto Marmi, fatturato in crescita nel primo trimestre

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -, azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, chiude il trimestre al 31 marzo 2023 con un totale deipari a 22,7 milioni di euro, in crescita del 7%, rispetto ai 21,1 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, con un contributo significativo dalle vendite in Turchia, Corea del Sud e India.In particolare, le, pari a 1,1 milioni, hanno conseguito una crescita significativa, +239% rispetto allo stesso periodo del 2022, raggiungendo un peso pari al 5% del totale vendite del periodo.Le, al 31 marzo 2023, hanno registrato un aumento del 4%, rispetto ai primi tre mesi del 2022, raggiungendo 12,3 milioni di Euro pari al 54% del totale ricavi, a conferma del buono stato di salute del mercato domestico.In leggera contrazione risultano invece le vendite conseguite in, -18% con 2,6 milioni di Euro di ricavi, e negli Stati Uniti, -20% con 1,2 milioni di Euro di ricavi. Nonostante la riduzione registratasi nel corso dei primi tre mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022, Cina e Stati Uniti si confermano mercati di riferimento per FUM; la decrescita è infatti da ricondursi principalmente a ragioni logistiche che hanno portato ad uno slittamento delle spedizioni nei mesi successivi.Fra irafforza la propria posizione sul mercato registrando vendite pari a 6,9 milioni di Euro nel primo trimestre 2023, con una crescita del +21% rispetto allo stesso periodo del 2022, conseguendo il 30% delle vendite totali. Si segnala la decrescita del marmo Calacatta che con 5,0 milioni di Euro raggiunti al 31 marzo 2023 rappresenta il 22% delle vendite totali, in flessione del 28% rispetto allo stesso periodo del 2022. Tale flessione è stata più che compensata dalla crescita delle altre qualità di marmo vendute che raggiungono i 6,8 milioni di Euro nei primi tre mesi del 2023, segnando un incremento del 48% e raggiungendo un peso del 30% sui ricavi totali e dalla crescita del Venatino che si attesta a 1,9 milioni di Euro facendo registrare un +7% rispetto ai primi 3 mesi del 2022., ha commentato: "Il risultato del primo trimestre 2023 è particolarmente importante perché arriva dopo aver registrato un fatturato record nel 2022,. L'ulteriore crescita del 7% conseguita nel corso dei primi tre mesi del 2023, dimostra un trend consolidato che ci permette di guardare al 2023 con fiducia. I risultati raggiunti sono frutto, fra l’altro, di importanti progetti acquisiti in Turchia e Corea del Sud a riprova del fatto che il successo del marmo di Carrara a livello globale è tale per cui ogni anno abbiamo l’opportunità di individuare e sviluppare nuovi progetti su cui far leva per supportare la crescita".