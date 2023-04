Gibus, assemblea approva bilancio 2022 e dividendo di 0,50 euro

Gibus

(Teleborsa) - L'di, società attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di unlordo pari a 0,50 euro per azione. Lo stacco cedola n. 4 sarà il 2 maggio 2023 (record date il 3 maggio 2023) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 4 maggio 2023.Inoltre, è stata approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di, e rinnovato l'incarico allaBDO per gli esercizi 2023-2025.