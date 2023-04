Glencore acquista asset da Norsk Hydro in deal da 1,1 miliardi di dollari

Glencore

(Teleborsa) -, colosso anglo-svizzero attivo nel settore minerario, ha raggiunto un, una delle principali società mondiali di alluminio a basse emissioni di carbonio, peruna partecipazione del 30% in Alunorte e una partecipazione del 45% in Mineracao Rio do Norte (MRN).Glencore sta acquisendo queste quote di minoranza per undel patrimonio netto di, sulla base di un'analisi proporzionale concordata attraverso l'Enterprise Value e un debito netto di 335 milioni di dollari nel business al 31 marzo 2023."La crescente tendenza allasta guidando la domanda non solo per la produzione di massa di batterie che richiedono le materie prime prodotte da Glencore, ma anche per l'alluminio primario come metallo di produzione resistente e leggero", ha commentato, Head of Alumina and Aluminiu di Glencore."L'acquisizione delle partecipazioni in Alunorte e MRN fornisce a Glencore un'esposizione al quartile inferiore di allumina di carbonio e bauxite,per la transizione energetica in corso ai nostri clienti", ha aggiunto.