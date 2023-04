Hera, assemblea nomina nuovo CdA. Approvati bilancio 2022 e aumento cedola

Hera

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria dei Soci, presieduta da Tomaso Tommasi di Vignano, ha approvato ile la distribuzione di unin rialzo a 12,5 centesimi per azione, in linea con quanto già annunciato in occasione della presentazione del Piano industriale al 2026.Tra le diverse deliberazioni assunte, l’Assemblea ha provveduto anche allae delAll’Assemblea è stato inoltre presentato il(dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016).