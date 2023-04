Intred, assemblea approva bilancio 2022 e dividendo di 0,07 euro

Intred

(Teleborsa) - L'di, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato ildi esercizio 2022 e la distribuzione di unpari a 0,07 euro per azione per un importo complessivo pari a 1.110.571 euro, con stacco cedola l'8 maggio 2023, record date il 9 maggio 2023 e data di pagamento il 10 maggio 2023.La società sottolinea che, all'assemblea di quest'anno, hanno partecipato investitori istituzionali qualificati, quali Government of Norway, Allianz Institutional Investorsseries, INV AG TGV, Lupus Alpha, Herald Investment Trust, Amundi, Algebris, Azimut, Montanaro e Arca, "il che testimonia lae la".