Maire Tecnimont, controllata NextChem acquisisce CatC

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - NextChem, controllata di, facente parte della business unit Sustainable Technology Solutions, ha acquisito il 51% di MyRemono, una nuova società nella quale Biorenova ha trasferito brevetti, asset, incluso un impianto pilota, e contratti relativi a CatC, un'innovativa tecnologia di depolimerizzazione catalitica della plastica. CatC consiste in un processo di riciclo chimico continuo per il recupero di monomeri (componenti base per la catena del valore della plastica) ad alto grado di purezza da rifiuti plastici differenziati, in particolare dal polimetilmetacrilato (PMMA, anche noto come Plexiglass).Il primo impianto dimostrativo della tecnologia CatC, con unaall'anno, è attivo in Abruzzo e campioni di monomeri sono stati pienamente validati da potenziali clienti. I risultati raggiunti indicano che CatC rappresenta un’alternativa economicamente vantaggiosa, efficiente (circa il 95% di conversione del materiale plastico) e competitiva rispetto ad altre tecnologie di depolimerizzazione del Plexiglass, anche considerando che i monomeri possono essere riprocessati secondo un approccio circolare.MyRemono realizzerà il primo impianto industriale con una capacità di trattamento fino ad un massimo di circa 5.000 tonnellate all’anno, la cui entrata in esercizio è prevista nella seconda metà del 2025, quando saranno inoltre avviate le attività commerciali di licensing, ingegneria di processo e fornitura di apparecchiature critiche.MyRemono intende altresì espandere l'applicazione di questa tecnologia ad altre plastiche a valore aggiunto, inclusa la depolimerizzazione del polistirene, una plastica largamente utilizzata con numerosi impieghi industriali dal packaging alimentare, all’elettronica e all'automotive, tra gli altri. Un’ulteriore ottimizzazione della tecnologia permetterebbe l’accesso al più ampio mercato delle poliolefine.Questa acquisizione aggiunge un altro importante tassello all'esecuzione della strategia di MAIRE, che individua nell'espansione del portafoglio di tecnologie sostenibili di NextChem un driver di crescita fondamentale nei prossimi 10 anni.Il, di cui 4,12 milioni pagati in data odierna e 2 milioni da corrispondersi entro 36 mesi al verificarsi di determinate condizioni. I soci NextChem e Biorenova hanno effettuato in data odierna un aumento di capitale pari a 2,2 milioni ed hanno altresì sottoscritto un finanziamento soci di ulteriori 2 milioni, da erogarsi entro 12 mesi dalla data odierna a supporto degli investimenti previsti, compresa la realizzazione del primo impianto industriale. I ricavi di MyRemono sono previsti crescere progressivamente dal 2025 fino a raggiungere un importo cumulato di 30 milioni entro il 2028. Dopo questo periodo, il fatturato atteso è di circa 15-20 milioni all’anno, con un margine EBITDA a regime pari a circa il 40%.