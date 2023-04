Open Fiber, iniziati i lavori di posa della rete pubblica in fibra ottica FTTH a Mezzago

(Teleborsa) - Sono iniziati i lavori di posa della(Fiber To The Home, fibra fino a casa) nel comune diGli interventi diconsistono nella realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica posata da Open Fiber che permetterà di abilitare i servizi digitali innovativi per cittadini e imprese delsta intervenendo come concessionaria del bando pubblico di Infratel Italia (società in-house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ex MISE) per la copertura delle aree bianche nella regione Lombardia: l’opera rimarrà infatti di proprietà pubblica, mentre Open Fiber ne curerà la gestione e la manutenzione per i prossimi 20 anni.Sono oltreleche saranno cablate attraverso una rete di circa 11 chilometri. Il piano prevede il riutilizzo digià esistenti, soprattutto interrati, fattore che permette di limitare i disagi per la circolazione e per i cittadini e le riasfaltature verranno eseguite a fine lavori quando le temperature lo permetteranno. Ladella posa dell’infrastruttura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti da Infratel Italia e verranno raggiunte dalla fibra anche le più importanti sedi della Pubblica Amministrazione presenti nel Comune, quali: la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria, il Municipio e la biblioteca comunale.“Poter finalmente un servizio di connettività tra i più moderni a Mezzago, che porti la fibra ottica in ogni casa e ufficio, è chiaramente una grande soddisfazione.” – dichiaraSindaco del comune di Mezzago - “La stretta collaborazione che abbiamo offerto a Open Fiber nell’ambito della progettazione della rete fornendo tempestivamente le informazioni necessarie relative alle nostre infrastrutture ci rende orgogliosi insieme con loro per il raggiungimento di questo obiettivo. Gli ostacoli iniziali sono stati importanti e sia di natura economica che di natura tecnica per l’utilizzo sperimentale di una nuova fibra di produzione statunitense, ciò ha portato ad una dilatazione dei tempi iniziali del progetto, ma i lavori sono oggi avviati e confidiamo nella rapida realizzazione dell’infrastruttura ringraziando Open Fiber per il lavoro dedicato e speso sul nostro territorio.”