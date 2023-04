Powersoft, assemblea approva bilancio 2022 e dividendo

Powersoft,

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti dileader tecnologico a livello mondiale nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-audio, ha approvato il bilancio di esercizio che chiude il 2022 con ricavi pari a 46,7 milioni di Euro (+51%), un EBITDA pari a 12,2 milioni di Euro (+162%) e un utile netto pari a 6,4 milioni di Euro in crescita del 218% rispetto all’esercizio precedente.L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato di destinare l’utile di esercizio pari a Euro 6.367.738 come segue: Euro 7.184 a Riserva Legale; Euro 0,48 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli azionisti per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola fissata all’8 maggio 2023, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con messa in pagamento il 10 maggio 2023 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario. Il valore complessivo dell’ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 12 aprile 2023 (n. 11.793.012), è stimato in Euro 5.660.646; il residuo a Riserva Straordinaria.L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato di distribuire agli azionisti una valere sulla Riserva Straordinaria, pari ad Euro 0,34, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola fissata al 5 giugno 2023, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con messa inpagamento il 7 giugno 2023 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo straordinario. Il valore complessivo dell’ammontare dei dividendi straordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione alla data del 12 aprile 2023 (n. 11.793.012), è stimato in Euro 4.009.624.L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha, sino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, con l’elezione di tutti i membri facenti parte dell’unica lista presentata da Evolve, che detiene una percentuale pari all’80,38% del capitale sociale di Powersoft.L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti hal’incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 e, precisamente, sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, ai termini e alle condizioni sintetizzate nella proposta motivata del Collegio Sindacale.