Salcef Group, assemblea approva bilancio, dividendo e piano incentivazione

(Teleborsa) - L’Assemblea diha approvato il, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso con un utile di 36.032.511 euro ed ha deliberato la distribuzione di unper azione, con data di stacco il 15 maggio 2023 e data di pagamento il 17 maggio 2023.L’Assemblea ha quindi approvato lacome segue: a Riserva Legale per un importo pari ad 1.801.626 euro; a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari a 3.430.053,5 euro., previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 29 aprile 2022 per la parte non eseguita,, anche in più tranche e su base rotativa (c.d. revolving), fino ad un numero massimo che non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 798.243 azioni proprie.Esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, l'assemblea hadella Società per l’esercizio 2023 e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della relazione.I soci hanno, che prevede il diritto a ricevere gratuitamente fino ad un massimo di 40.000 azioni ordinarie della Società, al verificarsi di predeterminati obiettivi di performance in favore di taluni dipendenti, inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche, della Società e delle società del Gruppo Salcef e di altri beneficiari che ricoprono ruoli manageriali ritenuti rilevanti nell’ambito del Gruppo e con significativo impatto sul successo sostenibile per la Società. Il Piano è funzionale al piano di incentivazione a breve termine(Management by Objectives-MBO) e prevede un unico ciclo di assegnazione dei diritti a ricevere gratuitamente le Azioni in base al raggiungimento degli obiettivi di performance.L’Assemblea ha approvato ancheche prevede il diritto a ricevere gratuitamente fino ad un massimo di 10.000 azioni ordinarie della Società al verificarsi di predeterminati obiettivi di performance in favore di taluni dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo Salcef. Il Piano prevede un unico ciclo di assegnazione dei diritti a ricevere gratuitamente le Azioni in base al raggiungimento degli obiettivi di performance.