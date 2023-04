Sanlorenzo, assemblea approva bilancio, dividendo e riduzione CdA

Sanlorenzo

(Teleborsa) - L'di, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato ildi Esercizio al 31 dicembre 2022 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, inclusa la distribuzione di unpari a 0,66 euro per azione, per complessivi 22.900.386,961 euro. La data di stacco cedola sarà il 2 maggio 2023, con pagamento il 4 maggio 2023.L'importo del dividendo relativo all'esercizio 2022, in crescita del 10% rispetto al dividendo 2021, corrisponde a undi circa il 31% del risultato netto.A seguito delle dimissioni dei consiglieri Marco Viti e Pietro Gussalli Beretta, rispettivamente in data 26 agosto 2022 e 14 marzo 2023, l'assemblea ha, rispetto ai 12 consiglieri di prima.Sulla base di tale delibera assembleare, il CdA è quindi: Massimo Perotti, Paolo Olivieri, Ferruccio Rossi, Carla Demaria, Cecilia Maria Perotti, Licia Mattioli, Silvia Merlo, Leonardo Luca Etro, Francesca Culasso e Marco Francesco Mazzù.