The Italian Sea Group, ok assemblea a bilancio e cedola. Nominato nuovo CdA

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti diha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e deliberato di destinare l’utile di esercizio di Euro 24,2 milioni come segue: Euro 14,4 milioni a, pari ad Euro 0,272 per azione. La distribuzione avverrà a favore dei soci portatori di azioni contraddistinte dal codice ISIN IT0005439085, con stacco della cedola il 2 maggio 2023, record date il 3 maggio 2023 e pagamento in data 4 maggio 2023; Euro 9,8 milioni a utili portati a nuovo.È stata altresì presentata la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario (“DNF”) relativa all’esercizio 2022, redatta secondo i Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards).