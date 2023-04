Trenitalia, Corradi: "Determinante fare sistema per lo sviluppo dell'intermodalità"

(Teleborsa) - "Oggi dimostriamo che fare sistema è determinante per lo sviluppo dell'intermodalità, tema chiave nella strategia di Trenitalia e del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Ci siamo messi nei panni del passeggero e abbiamo pensato a come rendere migliore il servizio, per garantire un'esperienza semplice già al momento dell’acquisto del biglietto e non solo durante il viaggio in treno. L'intermodalità è sempre più protagonista dei nostri viaggi e ci permette di accompagnare le persone in un viaggio door-to-door, che pone il cliente al centro di un'offerta ferroviaria arricchita da altri mezzi di trasporto. Lavorare insieme ci ha consentito di sviluppare nuove intese da implementare in un più ampio progetto strategico e sostenibile, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, a beneficio dei viaggiatori e dei territori". È quanto ha dichiaratoalla presentazione di Fco Connect il nuovo servizio intermodale promosso da Adr, ITA Airways e Trenitalia. "Da oggi i passeggeri hanno la comodità di poter lasciare il bagaglio alla stazione di Fiumicino. Possono prendere il treno, i nostri Frecciarossa da Napoli da Bologna da Firenze o, da Roma, anche il Leonardo Express, e una volta arrivati possono lasciare il bagaglio e andare tranquillamente a prendere l'aereo. È l'intermodalità vera, non nelle parole ma nei fatti, che stiamo sempre di più applicando come Trenitalia"."Io dico di usare il mezzo giusto per lo spostamento giusto. Non dobbiamo farci la guerra tra aereo e treno: per gli spostamentilunghi chiaramente l'aereo è molto comodo ma quando si scende c'è il treno. Questa stazione non è solo per le persone che arrivano inaeroporto ma anche per i turisti che entrano in Italia e si vogliono spostare senza salire su un altro aereo: il treno è il mezzo migliore per fare magari 200, 300 o 400 km. Una scelta sostenibile a livello ambientale"."Sì questo è proprio nei progetti. Abbiamo iniziato con cinque Freccia Rossa quindi cinque collegamenti ma li vogliamo aumentare, posizionandoli maggiormente anche nella fascia pomeridiana serale proprio per incentivare i turisti internazionali a comprare il biglietto aereo più treno".