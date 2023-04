Unilever, vendite sopra le attese in primo trimestre su aumento prezzi

Unilever

(Teleborsa) -, colosso britannico dei beni di consumo, ha registrato un aumento del 10,5% delledela 14,8 miliardi di euro, superando la previsione media degli analisti per un aumento del 7,2% (secondo un consensus fornito dall'azienda). Ciò include un aumento del 10,7% dei prezzi e un calo dello 0,2% dei volumi."Continuiamo a spostare il nostro portafoglio in spazi di crescita più elevati, con la consegna di un altro trimestre di crescita delle vendite a due cifre in Prestige Beauty e Health & Wellbeing e l'annunciata vendita di Suave in Nord America - ha commentato il- Il nostro nuovo modello operativo sta guidando l'e sta sbloccando una cultura di un processo decisionale più audace e più rapido e di un'esecuzione disciplinata".