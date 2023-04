Valsoia, soci approvano bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

Valsoia

(Teleborsa) - L'di, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha approvato ild'Esercizio al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di unpari a 0,38 euro per azione (da mettersi in pagamento il giorno 10 maggio 2023, record date 9 maggio 2023 e stacco cedola ex date 8 maggio 2023).I soci hanno anche rinnovato ilper il prossimo triennio, che sarà composto da 9 consiglieri, nominando: Lorenzo Sassoli de Bianchi, Furio Burnelli, Gregorio Sassoli de Bianchi, Andrea Panzani, Marco Montefameglio, Susanna Zucchelli, Francesca Postacchini, Camilla Chiusoli, Ilaria Monetti.L'assemblea ha nominatoLorenzo Sassoli de Bianchi.Infine, è stata approvata la Relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti e rinnovato il