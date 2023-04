Wall Street a due velocità, bene il Nasdaq grazie a Microsoft

Dow Jones

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende a 33.302 punti, con uno scarto percentuale dello 0,68%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.056 punti. Leggermente positivo il(+0,64%); sulla parità l'(-0,05%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,37%),(-1,87%) e(-1,41%).Al top tra i(+7,26%, che ha superato le aspettative sugli utili del primo trimestre e dopo la decisione dell'Antitrust britannico di bloccare l'acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard da parte del colosso di Redmond) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,79%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,58%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,48%.Tra i(+10,50%),(+7,26%),(+7,20%) e(+6,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -25,74%.Sensibili perdite per, in calo dell'11,45%.In apnea, che arretra del 9,97%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,48%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. 2,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 248K unità; preced. 245K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,8%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)15:45: PMI Chicago (atteso 43,5 punti; preced. 43,8 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63,5 punti; preced. 62 punti).