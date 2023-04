ADR: a Fiumicino con Inail la "Giornata mondiale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

(Teleborsa) - Aeroporti di Roma ed Inail hanno celebrato, all'aeroporto di Fiumicino, la Giornata mondiale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.La mattinata è stata aperta da un incontro e da una tavola rotonda, presso gli Uffici Direzionali di Adr, a cui hanno preso parte, tra gli altri, l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma,il direttore generale dell'Inail,il comandante Vigili del Fuoco Roma e Provincia, segretario nazionale Fit Cisl; eresponsabile Salute e Sicurezza Uil Trasporti. La giornata si è conclusa con un'esercitazione di emergenza dell'Inail, con la simulazione di un operatore colto da malore per vapori tossici durante un controllo della qualità dell'aria ed il conseguente soccorso dei vigili del fuoco."È un giorno importante – ha detto– non solo perché celebriamo la Giornata mondiale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ma perché rappresenta l'occasione per ricordare a tutti noi che si tratta di una tematica, una priorità che mettiamo al centro del nostro agire quotidiano, sulla quale non dobbiamo mai abbassare la guardia anche perché quando si pensa che tutto sia stato fatto in realtà c'è sempre qualcosa che possiamo fare di meglio e di più, guardando ad esempio al modelli culturale anglosassone. E i risultati ci danno ragione: negli ultimi 2 anni in Adr abbiamo ridotto del 50% l'indice di frequenza degli infortuni e l'indice di gravità degli infortuni. Abbiamo anche aumentato le ispezioni sui luoghi di lavoro È per noi, infatti, fondamentale che tutti i processi, le attrezzature, i materiali e i luoghi di lavoro siano progettati, realizzati e gestiti con il massimo livello di garanzia delle condizioni di sicurezza"."Oggi è una giornata importante come lo sono tutte le giornate in cui noi di AdR siamo estremamente impegnati per migliorare la cultura e la consapevolezza dell'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro e della salute dei nostri lavoratori. Le nostre persone ricevono formazione adeguata, 30 mila le ore spese in questo ambito, e dispositivi di protezione all'avanguardia" ha detto"."La partnership con Adr – ha detto– è una piattaforma per lavorare bene: l'indicazione sugli infortuni in Italia ha visto 1000 casi mortali nel 2022. La grande maggioranza degli infortuni che registriamo è a basso impatto. Quelli più rilevanti vanno riducendosi ma si schiacciano verso l'alto e dove i sistemi di sicurezza fanno più fatica ad intervenire. Quindi occorrono sempre più partnership come quella con Adr, per fare ricerca, iniziative concrete e varare protocolli sempre più mirati, ispirandosi a modelli culturali di prevenzione come quello anglosassone".L'evento segue ilcon l'obiettivo comune di diffondere la cultura della prevenzione e il miglioramento della gestione di salute e sicurezza, anche attraverso il coinvolgimento, con varie iniziative e sperimentazioni – come quelle in corso sulle postazioni security al Terminal 1, la movimentazione manuale dei carichi, la formazione attraverso dispositivi tecnologici innovativi–, di organizzazioni sindacali dei lavoratori, vigili del fuoco, Asl ed aziende.