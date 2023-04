Avio

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha confermato Roberto Italia alla presidenza e Giulio Ranzo amministratore delegato mentre Giovannidel gruppo aerospaziale.Le nomine - si legge in una nota - sono state fatte in occasione della prima riunione del CdA eletto in pari data dall’Assemblea Ordinaria dei Soci di Avio.