Borse europee negative su dati macro e trimestrali in chiaroscuro

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

ERG

Banca MPS

Banco BPM

BPER

Fineco

Ferragamo

Seco

Alerion Clean Power

De' Longhi

Luve

MFE A

MFE B

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -(dopo che la Bank of Japan ha confermato l'orientamento ultra-espansivo in essere)(che ha archiviato la migliore seduta degli ultimi mesi grazie ai risultati superiori alle attese riportati da importanti gruppi tecnologici come Meta, Microsoft e Google). A pesare sul sentiment degli investitori è il fatto che, alimentando il timore che la BCE decida di proseguire con una politica aggressiva sul rialzo dei tassi d'interesse.In particolare, l'inflazionesu base annua è salita al 5,9% ad aprile dal 5,7% di marzo, mentre i prezzi al consumo in sono aumentati del 4,1% su base annua in aprile, dopo il 3,3% di marzo.Sempre sul fronte macroeconomico, ha registrato una stagnazione nel primo trimestre, mentre è tornata a crescere nello stesso periodo (il PIL, corretto per gli effetti di calendario, ha segnato un rialzo congiunturale di 0,5% e un aumento tendenziale di 1,8%). Invece, è salito meno delle attese il PIL didel 1° trimestre 2023.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,25%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,67%) si attesta su 74,26 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +189 punti base, con ilche si posiziona al 4,25%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,47%, e scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%.Sessione da dimenticare per la, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,68%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 28.872 punti, in netto calo dell'1,54%. Leggermente negativo il(-0,4%); sulla stessa linea, in lieve ribasso il(-0,49%)., che mette a segno un +0,81%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,04%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,76 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,52%. Sensibili perdite per, in calo del 4,16%.Tra i(+2,23%),(+2,23%),(+1,96%) e(+1,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,46%. In apnea, che arretra del 4,39%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,49%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,39%.