Clabo, ricavi crescono a doppia cifra nel primo trimestre

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre conche si attestano a 15,1 milioni di euro e risultanorispetto al I trimestre 2022 grazie alle buone performance di tutte le 3 società del Gruppo. Significativa la ripresa delle attività inCina come conseguenza della fine delle restrizioni post pandemiche.L’ Ebitda risulta pari ad Euro 2,6 milioni rispetto agli Euro 1,2 milioni del primo trimestre 2022. Al significativo miglioramento ha contribuito l’aumento dei margini industriali della capogruppo Clabo, anche grazie alla nuova organizzazione conseguente alle modifiche di lay-out di stabilimento ed alle nuove metodologie di programmazione e gestione dei flussi produttivi introdotte nel corso del 2022.Lapari ad Euro 37 milioni risulta in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2022 (Euro 35 milioni) per effetto della stagionalità delle vendite della capogruppo Clabo S.p.A. (al 31 marzo 2022 la PFN Adj. risulta in linea e pari ad Euro 37,4 milioni). La PFN complessiva (incluso IFRS 16) è pari ad Euro 44,6 milioni (Euro 42,4 milioni al 31 dicembre 2022).Gliconfermati nei primi 3 mesi del 2023 sono pari ad Euro 17,7 milioni, in crescita del 12,3% rispetto al primo trimestre 2022. Continua la crescita sul mercato USA sia nel segmento Food Retail che nel BPG, e in particolare si evidenzia la performance del mercato in Asia, grazie alla ripresa del mercato domestico cinese. Il dato della capogruppo Clabo risulta influenzato dalle elisioni intercompany per effetto delle vendite alle consociate USA e Cina per circa Euro 350 mila.Il, ha dichiarato: “Prosegue il trend positivo per ricavi e marginalità intrapreso nel corso del 2022.dall’anno della quotazione ed Ebitda pari ad oltre il doppio rispetto a quanto realizzato nel primo trimestre dello scorso anno. Il gruppo continua a crescere su molti mercati, nonostante le criticità delle aree coinvolte a vario titolo dal conflitto russo/ucraino.nonostante l’incertezza legata all’evoluzione del contesto geo-politico e la dinamica di rialzo del costo del denaro che rendono molto complesso costruire previsioni affidabili per l’intero esercizio".