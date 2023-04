Compagnia dei Caraibi punta a ricavi fino a 76 milioni di euro nel 2023

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, si aspettaconsolidati in un range compreso tra 74 e 76 milioni di euro nel 2023, unin un range compreso tra 6,5% e 7,5% e unanegativa (debito netto) tra 4,5 e 5,5 milioni di euro.Le principali ipotesi per la formulazione dei dati prospettici prevedono:di proprietà con focus su sviluppo di Elephant Gin su mercati internazionali;con focus sui mercati esteri a controllo diretto (Spagna, Germania, USA); omnicanalità, con ampliamento del modello di business al segmento B2C;nel segmento premium e over premium; integrazione commerciale e operativa delle società recentemente acquisite."La guidance 2023 approvata in data odierna conferma l'aspettativa per ricavi consolidati in significativa crescita rispetto al 2022: sulla top line, il business del gruppo si conferma solido e in grado di performare in linea con la crescita futura attesa sia a livello nazionale che internazionale - ha commentato il- Ie ci restituiscono un contesto decisamente coerente con le nostre strategie future"."Durante il 2023 si prevede unache rappresentano un asse portante nel nostro piano di sviluppo dei brand di proprietà – sostenuto dal recente acquisto di Elephant Gin e dal focus previsto sulla categoria vermouth con il brand Carlo Alberto e sulla liquoristica italiana. In parallelo al mondo spirits, il 2023 rappresenterà un anno di crescita per il mercato italiano anche per il segmento "vini e birre", per noi rafforzato con l’acquisizione di Right Beer e che presenta opportunità di sviluppo grazie al portfolio di birre craft italiane".