DEF, ok Camera a documento

(Teleborsa) - L'Aula della Camera ha approvato il Documento di economia e finanza (Def) 2023. Con 221 voti a favore e 115 contrari è passata la risoluzione di maggioranza che da’ il via libera al Documento. Poco prima prima l'Assemblea di Montecitorio aveva votato e approvato la risoluzione di maggioranza sulla Relazione sullo scostamento di bilancio.dopo lo scivolone di ieri con l'esecutivo che va sotto alla Camera non riuscendo ad approvare la relazione del governo sul Documento di economia e finanza. All’appello mancavano, infatti, 45 voti tra deputati assenti ingiustificati e in missione (14 di FdI; 15 della Lega; 24 di Forza Italia e 2 di Noi moderati): Fabio Rampelli che presiede l’aula certifica - non senza stupore - il mancato raggiungimento della maggioranza assoluta. Tra gli assenti anche ministri e deputati esperti., ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti che ha lasciato Montecitorio decisamente scuro in volto, mentre dall'opposizione piovevano applausi.Nulla ha potuto lain missione a Londra - se non ammettere il brutto scivolone. "Nessun problema politico", dice ma ammette: "Una brutta figura", per un "eccesso di sicurezza", il pensiero di Meloni, secondo cui "tutti vanno richiamati alle loro responsabilità. Credo che si debba fare una valutazione ulteriore, e concentrare l'attenzione sui parlamentari in missione, su chi ha un doppio incarico". Dopo questo incidente vuole "organizzare meglio tutta la filiera", serve più comunicazione "tra di noi, con i capi delegazione, con i capigruppo, perché tutti devono essere coinvolti. Io ho in testa un calendario di riforme chiaro e abbastanza serrato, e credo che sia un lavoro su cui vanno coinvolti tutti quanti e mi prendo io la responsabilità di farlo. Sto già organizzando".Attimi di preoccupazione durante la seduta di oggi che è stata sospesa per un malore di Angelo Bonelli che aveva appena finito la sua dichiarazione di voto. Immediato l'intervento dei sanitari e dei commessi che lo hanno portato fuori dall'Aula. In carrozzina è stato portato in infermeria. Alla ripresa dei lavori Matteo Richetti (Iv) gli ha mandato "". Le sue parole sono state sottolineate da un applauso unanime dell'Assemblea di Montecitorio., ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, interpellato a Stoccolma sulla mancata approvazione ieri del Def