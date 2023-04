DEF, scivolone del Governo: oggi nuovo voto

(Teleborsa) -che ieri va sotto alla Camera non riuscendo ad approvare la relazione del governo sul Documento di economia e finanza:mandano in tilt la maggioranza proprio mentre cresce il pressing di Bruxelles su Roma e sotto la lente dei mercati. Sono circa le 17 e all’appello mancano 45 voti tra deputati assenti ingiustificati e in missione (14 di FdI; 15 della Lega; 24 di Forza Italia e 2 di Noi moderati): Fabio Rampelli che presiede l’aula certifica - non senza stupore - ilha detto il ministro dell’Economia,che ha lasciato Montecitorio decisamente scuro in volto, mentre dall'opposizione piovevano applausi.la- in missione a Londra - se non ammettere il"Nessun problema politico", dice ma ammette:il pensiero di Meloni, secondo cui "tutti vanno richiamati alle loro responsabilità. Credo che si debba fare una valutazione ulteriore, e concentrare l'attenzione sui parlamentari in missione, su chi ha un doppio incarico". Dopo questo incidente vuole "organizzare meglio tutta la filiera", serve più comunicazione "tra di noi, con i capi delegazione, con i capigruppo, perché tutti devono essere coinvolti. Io ho in testa un calendario di riforme chiaro e abbastanza serrato, e credo che sia un lavoro su cui vanno coinvolti tutti quanti eChe sia "sciatteria" o la "prova conclamata delle divisioni della maggioranza", si "dimostra la totale inadeguatezza di questo Governo e di questa maggioranza", l'attacco della segretaria Pd Schlein. "Impreparazione e irresponsabilità politica", dicono dal Terzo polo. "avverte Giuseppe Conte, mentre il centrodestra corre ai ripari.L’Aula della Camera voterà la nuova Relazione al Parlamento con la richiesta di un ulteriore indebitamento intorno alle 11,30 (discussione generale prevista dalle 9 e le relative dichiarazioni di voto dalle 10). E' richiesta la maggioranza assoluta. L’Assemblea procederà quindi al voto delle risoluzioni al Def, di maggioranza e opposizioni, e al voto di sei componenti dei consiglio di presidenza delle magistrature speciali. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio