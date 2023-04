Digital Bros supporta la svedese Starbreeze nel rafforzamento della struttura patrimoniale

Starbreeze

(Teleborsa) -, società svedese attiva nello sviluppo, nel publishing e nella distribuzione di videogiochi per personal computer e console, ha annunciatoper circa 450 milioni di SEK (quasi 40 milioni di euro) supportata dai maggiori azionisti della società svedese., gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, si è impegnato alla sottoscrizione della propria quota per un totale di 54 milioni di SEK (quasi 5 milioni di euro).Digital Bros, successivamente al positivo andamento dell'operazione, si è impegnato inoltre allaemesso da Starbreeze del valore di 215 milioni di SEK (quasi 19 milioni di euro) da lui detenuto."Il tutto è volto a supportare Starbreeze nei suoi obiettivi di crescita strategica e nella chiusura anticipata di tutte le obbligazioni residuali della cui conclusione era prevista per il dicembre 2024", si legge in una nota.