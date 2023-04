Finanza alternativa, come incoraggiare sempre più donne a investire?

(Teleborsa) - Nonostante i progressi degli ultimi anni, la maggior parte delle donne è convinta che il ruolo degli uomini sia ancora predominante nel mondo degli investimenti., doppia la media di mercato per numero di investitrici donne. Come? Grazie all’attenzione a temi come la sostenibilità e ambiente, ad un team composto al 60% da donne, ma anche grazie a tassi di interessi più alti che la piattaforma paga alle donne. Perché la piattaforma fa tutto questo? Per diminuire le differenze di genere, nel mondo degli investimenti, aiutando le donne a raggiungere l’indipendenza nella gestione dei propri capitali.Per quanto riguarda il mondo del crowdfunding, sicuramente il fatto che i rendimenti sono nettamente più alti della media di mercato. Certo - spiega- il crowdfunding è più rischioso di altre operazioni, ma sui nostri portali lavoriamo per selezionare società serie e solide e per introdurre, laddove possibile, delle garanzie. Per esempio, abbiamo in partenza la(Rete Fidi Liguria). E poi, un altro aspetto che abbiamo visto interessare alla nostra community di investitrici è la sostenibilità: spesso innovazione e sostenibilità sono associate, perché i progetti innovativi sono quelli più attenti al futuro del pianeta. E a questo binomio si aggiunge in molti casi il crowdfunding, perché proprio le imprese innovative sono quelle che più si presentano sui nostri portali.Secondo noi – afferma il CEO di Opstart – il raggiungimento della parità di genere passa anche attraverso lada parte delle donne. Per questo è “importante cercare di avvicinare il pubblico femminile” alla finanza alternativa: questo è possibile sicuramente tramite “iniziative di formazione”, ma anche grazie a “promozioni” - come quella attivata sul mese di marzo su Crowdlender - che permettono di attirare la loro attenzione.Per quanto riguarda le investitrici - o potenziali tali - sicuramente può essere importante un, attento alle loro esigenze. Se pensiamo agli addetti ai lavori nel mondo della finanza, ancora a maggioranza maschile, un altro tema importante - conclude Arioldi - èe poi - per quanto riguarda quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo - cercare di mantenere un equilibrio tra i generi all’interno del team, insieme alla parità salariale.