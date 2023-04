Giubileo ed Expo, Necci (Federalberghi Roma): cogliere opportunità per rilanciare Capitale

(Teleborsa) -un triplo shock difficilmente replicabile con un inevitabile impatto su turismo e alberghi. Qual è la situazione attuale e cosa dobbiamo aspettarci? Teleborsa lo ha chiesto aPresidente Centro Studi della Federalberghi Roma e Vice Presidente della stessa associazione."Abbiamo assistito in questi mesi ad uno sviluppo molto importante della domanda turistica che era ferma da due anni fondamentalmente però questo maggior sviluppo del turismo non può essere solo presa di beneficio perchè abbiamo dovuto come strutture ricettive far fronte ad un aumento del costo delle materie prime, un aumento dei costi energetici e non da ultimo un problema che riguarda sia i cittadini quanto le aziende il problema dell’inflazione quindi una svalutazione del potere d’acquisto della moneta. dobbiamo un attimo distinguere su alcuni fattori che sono dei punti di forza come un maggiore interesse al viaggio, una maggiore propensione alla spesa e una maggiore percezione della qualità da parte dei turisti come pure una maggiore difficoltà di gestione delle aziende dovute a degli incrementi, quelli appena citati, che sono fuori il nostro controllo perchè dipendono da scenari internazionali e da situazioni geo politiche. All’orizzonte vedo uno sviluppo turistico che punterà sempre di più sulla qualità e il cliente sarà sempre più disposto a pagare di più a patto di ricevere una qualità maggiore con una forte enfasi all’interno delle strutture alberghiere dei servizi ristorativi. da un punto di vista delle criticità invece evidenzio uno scenario ancora poco chiaro sugli sviluppi della guerra russa ucraina, una difficile interpretazione dell’impatto nel lungo periodo perchè vive dei sussulti questo conflitto a volte ha degli apici poi sembra un conflitto dormiente ma poi improvvisamente ci ricordiamo che la guerra purtroppo è in atto, abbiamo un costo del denaro che sta aumentando e soprattutto una inflazione che se non si interviene con politiche governative ad hoc rischia di vanificare, purtroppo, la capacità di spesa degli italiani e anche a livello europeo"."Ci dicono che Roma è ritornata ai vecchi splendori anche con aumenti rispetto all’ultima stagione quella del 2019. è ancora presto però per dire che siamo fuori dall’impasse, abbiamo dei bilanci che sono sicuramente danneggiati dai due anni appena trascorsi e quindi le risposte che ho dato prima alla domanda precedente riguardo l’inflazione, l’aumento della bolletta energetica e uno scenario ancora non chiaro da punto di vista internazionale sono le problematiche che ancora vigono su una piena normalizzazione dei flussi, tra l’altro lo scenario internazionale da una parte ostacola per esempio i turisti dell’estremo Oriente che tanto erano appassionati di viaggi in Italia e a Roma e nella città d’arte in particolare e quindi questo ha comportato un maggiore afflusso dall’Europa ma anche una penalizzazione nel lungo raggio. La Capitale sta sicuramente ritornando ai vecchi splendori ma ha ancora ulteriori possibilità quando la situazione andrà poi normalizzandosi anche se poi non dobbiamo mai dimenticarci che una normalizzazione della situazione permette anche la scelta di mete alternative come destinazione di viaggio"."L’inflazione è il problema dei problemi, un problema che tecnicamente pochi riescono a inquadrare ma tutti, e gli italiani su questo secondo me sono i numeri uno, riescono a percepire nell’impossibilità di utilizzare nella stessa maniera il denaro. l’inflazione fa diventare tutti più poveri senza che ce ne accorgiamo e ha un impatto sui redditi fissi purtroppo sulle classi meno abbienti, è un po’ un problema economico che ha un impatto sociale molto, molto importante. Su quello dobbiamo intervenire perchè è una stretta correlazione fra la capacità di spesa e consumi quindi se noi abbiamo degli ostacoli alla capacità di spesa una volta il reddito, una volta può essere la disoccupazione, in questo caso è l’inflazione, è evidente che nei consumi ne risentiranno. far risentire i consumi significa dare meno ossigeno alle aziende e all’industria privata con conseguente ridimensionamento delle strutture organizzative e quindi della disoccupazione che poi genera un ciclo virtuoso al contrario di drammi sociali. Intervenire sull’inflazione, quindi ripristinare la capacità di spesa e il valore della moneta è fondamentale ma su questo dobbiamo attenerci a quelle che sono le politiche governative. Dico subito che almeno da parte mia non vedo neanche molti spazi sull’aumento del debito quindi bisogna "liberare" attraverso un miglioramento del rapporto con la pubblica amministrazione, un miglioramento della burocrazia e gli investimenti in infrastruttura che non sono spesa pubblica quelle enormi risorse di creatività, di voglia di fare, di imprenditorialità che questo paese ha"."Sono tanti i grossi eventi che interesseranno Roma - dal Giubileo all’ Expo passando per la ryder cup, che è prossima, si svolgerà a settembre - sono un polmone appunto per le nostre aziende ma sono anche delle opportunità che se non ben colte possono diventare dei boomerang. Quello che ci interessa dei grandi eventi non è solo il flusso del grande evento che potrebbe essere anche parzialmente impattante ma tutto quello che si genera prima, dopo l’evento e quegli investimenti nella città, nella infrastruttura, nel miglioramento dei luoghi che il grande evento porta. Abbiamo questi tre appuntamenti e siamo qui pronti per coglierli. La ryder cup a settembre sta portando un turista nuovo, un turista che è alto spendente e che ha degli impatti molto importanti sui ricavi medi camera degli alberghi. Seguirà nel 2025 il Giubileo e tutto quello che ne consegue in termini di opere pubbliche per migliorare la città e non da ultimo l’importanza che rivestiamo sulla candidatura di Roma per l’Expo del 2030 sull’esempio virtuoso di Milano, che ha generato un miglioramento della città con nuovi investimenti, attrazione di nuove risorse che ha creato un beneficio di lungo periodo".