Grifal: assemblea approva bilancio, nomine organi sociali e voto maggiorato

Grifal

(Teleborsa) -, azienda tecnologica quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha2022 ed ha preso atto dei dati del bilancio consolidato del Gruppo Grifal. Il Bilancio d’esercizio si è chiuso con un l’utile di esercizio di Euro 490.975 che l’Assemblea ha destinato per 0Euro 24.549 a Riserva Legale e per Euro 466.426 a copertura perdite precedenti. Nell’esercizio 2022 la capogruppo Grifal Spa ha registrato un Utile Netto si è attestato ad Euro 490.975 a fronte della perdita di Euro 73.993 nell’anno 2021.L’Assemblea ha inoltrenominando, quali amministratori della Società, i nomi tratti dalla lista presentata dal socio G-Quattronove: Luigi Mario Daleffe (consigliere indipendente); Stefano Venturi (consigliere indipendente); Andrea Cornelli; Fabio Angelo Gritti; Giulia Gritti; Roberto Gritti; Massimo Macart. I soci hanno quindie determinato il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, in massimi 1 milione di euro.della Società, che sarà composto dai seguenti membri tratti dalla lista presentata dal socio G-Quattronove: quali Sindaci Effettivi Salvatore Carbone, Ugo Venanzio Gaspari e Fabio Mischi; quali Sindaci supplenti Paola Carrarae Laura Locatelli.e determinato il compenso annuo lordo spettante ai sindaci nei seguenti termini: al Presidente del Collegio Sindacale 21.000 euro, a ciascun Sindaco Effettivo 14.000euro.L’Assemblea riunitaha inoltre deliberato di introdurre in Statuto la maggiorazione del diritto di voto nella misura di tre voti per ciascuna azione (), modificando gli articoli 6 e 9 dello Statuto sociale.I soci, sempre in sede straordinaria, hanno poi deliberato di attribuire una, per um importo massimo di complessivi 2 milioni di euro, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo.