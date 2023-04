Istat, retribuzioni contrattuali marzo in modesto aumento

(Teleborsa) -hanno registrato unrispetto al mese precedente eE' quanto rileva l'Istat, segnalando che l’aumento tendenziale è stato dell’1,4% per i dipendenti dell’industria, dello 0,9% per quelli dei servizi privati e del 4,9% per i lavoratori della pubblica amministrazione.Nel primo trimestre 2023, gli incrementi a regime deielativi al triennio 2019-2021 - spiega l'Istituto di statistica - accelerano la crescita delle retribuzioni contrattuali, che tuttavia rimane contenuta. Laosservata nelsi associa alla limitata entità degli incrementi fissati dai rinnovi siglati tra il 2020 e 2021 (quando le aspettative inflazionistiche erano ancora molto contenute). Nel settore dei, la più contenuta crescita salariale è anche legata al fatto chedel CCNLI settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono: attività dei vigili del fuoco (+11,7%), ministeri (+9,3%) e servizio sanitario nazionale (+6,4%). L’incremento è invece nullo per edilizia, commercio, farmacie private e pubblici esercizi e alberghi.Lanel periodoè cresciutarispetto allo stesso periodo del 2022. Nella media del primo trimestre, nonostante il progressivo rallentamento della crescita dei prezzi, latra la dinamica dell’(IPCA) e quella delle- rileva l'Idtituto di statistica -Alla fine di marzo 2023, iper la parte economica riguardano il- circa 5,5 milioni – e corrispondono al 43,8% del monte retributivo complessivo. Nel corso del primo trimestre 2023 sono stati recepiti 6 contratti: autorimesse e autonoleggio, servizi socio assistenziali, gomma e materie plastiche, vetro, Fiat, lavanderie industriali. Iche a fine marzo 2023 sonoe coinvolgono circa 6,9 milioni di dipendenti, il 55,6% del totale. Ildi rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto, tra marzo 2022 e marzo 2023, è diminuito da 30,8 a, mentre per il totale dei dipendenti passa da 17,0 a 13,0 mesi.