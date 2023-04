Italia-Uk, Meloni: pieno accordo sugli obiettivi comuni, rafforzeremo un legame già solido

(Teleborsa) - "Le nostre nazioni sono tradizionalmente legate da un'ampiadie valori, da fortieconomici e industriali e da stretti rapporti culturali e con la società civile, favoriti anche dall'esistenza di una numerosa comunità residente". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio,nell'intervento di chiusura del "" all'Ambasciata italiana a Londra. "Ne abbiamo parlato anche nell'incontro che ho avuto ieri pomeriggio con ilAbbiamo parlato di una nuova fase di cooperazione bilaterale firmando un Memorandum of Understanding che guiderà le nostre relazioni per i prossimi anni", ha aggiunto, sottolineando che "c'èe sul percorso che Italia e Regno Unito possono intraprendere insieme per rafforzare ulteriormente un legame già solido"."Ilè unper l'Italia in una serie di settori trasversali per la cooperazione economica e industriale: dall'energia alla sostenibilità ambientale e all'innovazione. Emblematico è il lavoro svolto oggi dalle nostre rispettive imprese nelche tradizionalmente è uno dei punti di forza del nostro rapporto bilaterale", ha poi proseguito la presidente del Consiglio nel suo intervento."Eppure, entrambe le nazioni sono consapevoli che c'è uninespresso che possiamo ancora sfruttare visto lo straordinario lavoro svolto dalle nostreche hanno sostenuto il Ministero delle Politiche Agricole negli incontri di oggi. Ringrazio anche l'Istituto per il Commercio Estero guidato dal Presidente Zoppas per il prezioso lavoro svolto ogni giorno", ha aggiunto."L'è un'alta qualità – ha proseguito – che il mio governo sta fortemente tutelando e promuovendo sui mercati internazionali. Produzioni di qualità e valori che si identificano nelle tradizioni, nei metodi e nei territori della nostra nazione. Tutti elementi che fanno dei prodotti agroalimentari '' undella nostra economia e un elemento chiave del nostro know-how a livello internazionale"."Siamo solo all'inizio del nostro lavoro – ha poi sottolineato Meloni –, ma abbiamo già introdotto diversein questi primi sei mesi di governo: dallaper ial fondo per l'innovazione tecnologica, dalla proroga dei voucher al sostegno ai nuovi imprenditori agricoli .Per non parlare del lavoro che stiamo facendo per rafforzare la lotta allae all'imitazione dei prodotti agroalimentari italiani, che costano ogni anno miliardi di euro di mancate vendite e implicano una minore qualità del prodotto". "Questa è una battaglia comune sia per iche per i consumatori di tutto il mondo – ha aggiunto la Presidente del Consiglio –. È inoltre necessario affrontare le sfide strutturali e a lungo termine, compresi i cambiamenti climatici e gli investimenti nell'innovazione.sono da sempre gli ingredienti chiave del saper fare agroalimentare italiano".Meloni ha poi sottolineato che "il sistema agroalimentare italiano è forte e in salute: supera idinel 2022, ma possiamo raggiungere traguardi ancora più alti, a cominciare dal rapporto tra Italia e Regno Unito. L'agroalimentare è un pilastro del sistema Italia. Un forte lavoro di squadra tra pubblico e privato, tra istituzioni, associazioni di categoria, imprenditori e lavoratori locali, per essere ancora più forti e ambiziosi".