Milano zavorra gli altri Listini europei che sono in rosso

NatWest

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Pirelli

Snam

Interpump

Unicredit

Fineco

BPER

Banca MPS

Alerion Clean Power

De' Longhi

Seco

Antares Vision

Luve

MFE A

MFE B

Illimity Bank

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei per la, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Sugli istituti di credito pesa il forte deflusso dei depositi registrato dalla britannica. Le Borse europee non seguono i rialzi dei(dopo che la Bank of Japan ha confermato l'orientamento ultra-espansivo in essere)(che ha archiviato la migliore seduta degli ultimi mesi grazie ai risultati superiori alle attese riportati da importanti gruppi tecnologici come Meta, Microsoft e Google).A pesare sul sentiment degli investitori è anche il fatto che, alimentando il timore che la BCE decida di proseguire con una politica aggressiva sul rialzo dei tassi d'interesse. In particolare, l'inflazionesu base annua è salita al 5,9% ad aprile dal 5,7% di marzo, mentre i prezzi al consumo in sono aumentati del 4,1% su base annua in aprile, dopo il 3,3% di marzo.Sempre sul fronte macroeconomico, ha registrato una stagnazione nel primo trimestre, mentre è tornata a crescere nello stesso periodo (il PIL, corretto per gli effetti di calendario, ha segnato un rialzo congiunturale di 0,5% e un aumento tendenziale di 1,8%). Invece, è salito meno delle attese il PIL didel 1° trimestre 2023.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,42%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,59%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +188 punti base, con ilche si posiziona al 4,26%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,14%, poco mosso, che mostra un -0,15%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%., ilè in calo (-1,38%) e si attesta su 26.783 punti; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 28.951 punti, ritracciando dell'1,27%.Sulla parità il(-0,13%); sulla stessa linea, senza direzione il(-0,06%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,13%),(+0,93%),(+0,60%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,58%. Seduta negativa per, che scende del 4,51%. Sensibili perdite per, in calo del 4,34%. In apnea, che arretra del 4,31%.del FTSE MidCap,(+2,86%),(+2,85%),(+2,81%) e(+2,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,14%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,76%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,34%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,28%.