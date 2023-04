Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,66% a 34.049 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.163 punti. Leggermente positivo il(+0,28%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,5%).L'inflazione negli Stati Uniti ha rallentato il passo a marzo, ma risulta ancora superiore alle attese del mercato. La misura monitorata dalla Federal Reserve per calcolarla, il dato PCE (personal consumption expenditures price index), è aumentata dello 0,1% rispetto al mese precedente ed è cresciuta del 4,2% rispetto a un anno prima, dopo il 5,1% di febbraio, contro attese per un +4,1%.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,76%),(+1,21%) e(+1,15%).Tra i(+4,49%),(+2,40%),(+2,26%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,52%.Tra i(+7,38%),(+4,55%),(+4,49%) e(+4,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,22%.Seduta negativa per, che scende del 3,95%.Calo deciso per, che segna un -3,64%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,51%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1%)15:45: PMI Chicago (atteso 43,5 punti; preced. 43,8 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63,5 punti; preced. 62 punti).