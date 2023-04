Previdenza, Cnpr approva bilancio 2022: utile a 186,8 milioni

(Teleborsa) - L’assemblea dei delegati della, presieduta da Luigi Pagliuca, ha approvato a larghissima maggioranza il, che chiude con undi euro (utile netto pari a 39,3 milioni).Ilè influenzato positivamente daeccedenti rispetto al budget e dallae di alcuni valori mobiliari.finanziari nell’ultimo mese di dicembre 2022, invece, hacomportando invece una maggiore svalutazione dei titoli, assieme all’incremento dellanell’ultimo semestre del 2022 ha rilevatofacendo registrare un sensibilemobiliari gestiti mediante i mandati di Gestione Patrimoniale Mobiliare che ha registrato un rendimento finanziario dia fronte del +10,28% dell’anno 2021.tra attivi e pensionati attivi sono pari, in calo rispetto a fine 2021 (27.839) e rispetto alle stime (28.545) con i quali si sono stimate le entrate contributive del 2022 nel bilancio di previsione. Il minor numero di iscritti consuntivati non ha però comportato un minor accertamento a consuntivo dellache rileva a fine 2022 pera fronte dei 327,9 milioni dell’esercizio 2021,.Lera dirette e indirette rilevano(10.535 nel 2021) a fronte di una stima previsionale di 10.391. L’incremento è fortemente influenzato dalledirette erogate nel 2022, nonché dalle(157 pensioni di vecchiaia e 30 pensioni anticipate). Lasi è attestata aa fronte di una previsione assestata di 247,3 milioni, mentre la spesa assistenziale si è attestata a 6,7 milioni a fronte di una previsione assestata di 7,6 milioni.per contributi è pari a(incluse le sanzioni e gli interessi per ritardato pagamento) a fronte di una previsione assestata di 311,8 milioni.di euro a fronte di una valutazione a mercato di 2.281,1 milioni di euro. Il rendimento finanziario delle gestioni patrimoniali mobiliari si è attestato al -12,6%, registrando un risultato negativo inferiore rispetto all’asset allocation strategica che ha chiuso il 2022 al 13,15%. Performance che ha subito l'impatto della guerra in Ucraina, dell'accelerazione dell'inflazione e del rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE. Il maggior clima di fiducia innascato dai primi segnali di contrazione dell’inflazione ed il superamento della crisi energetica invece hanno stimolato una ripresa del valore degli investimenti con ritorno aldel portafoglio investito mediante le gestioni patrimoniali a fronte di un rendimento dell’AAS del 4,14%.