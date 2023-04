Rinnovo contratto docenti e ata, Anief: "Mancano 300 euro al mese"

(Teleborsa) - "Al personale della scuola, docenti e Ata, mancano nello stipendio 300 euro netti al mese: sono quelli che servirebbero per allineare le loro buste paga alla media UE e a spazzare gli effetti del caro energia e inflazione che alla fine di quest'anno arriverà a sfiorare il +15% in soli due anni. Un piccolo passo avanti è l'impegno preso ieri dal Governo che ha approvato una mozione con cui si impegna ad innalzare le spese per l'istruzione e la valorizzazione del personale". È quanto sostiene il sindacato"Stando così le cose – afferma– reputiamo che oltre ad aumentare la spesa per la Conoscenza rispetto al Prodotto interno lordo nazionale, sia dovere di chi governa il Paese dare un compenso giusto a chi si occupa della sana crescita dei giovani. Oltre ad un aumento generalizzato, ricordiamo che serve una indennità specifica per chi svolge l'attività in trasferta fino a 81 euro di rimborso al giorno, ma anche sotto forma di buoni pasti, come avviene in altri settori, ad esempio con i metalmeccanici. Non sono delle concessioni, ma indennità assegnate a tutti i lavoratori, sia privati che pubblici. Perché nella scuola non si può? Noi non ci rassegniamo e lo torneremo a chiedere nel prossimo incontro all'Aran, dell'11 maggio, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2019-2021 del comparto Istruzione e Ricerca. Anche noi vogliamo chiudere la trattativa, come ha intenzione di farlo la parte pubblica: l'intenzione, però, deve essere reciproca, perché se sulla parte economica possiamo solo contrattare sulla destinazione, che per noi deve riguardare anche il personale Ata, invece sulla parte normativa chiediamo di ricevere risposte positive. Come pure per introdurre le indennità oggi inesistenti, i tanti diritti calpestati, partendo da personale precario e donne, sino alla formazione per il personale in orario di servizio".Il giovane sindacato ricorda che nel corso degli, che riguarderanno anche Afam e Ricerca, con i sindacati si parlerà anche della parte economica, con l'amministrazione che, a tal proposito, intende utilizzare le risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizioni dalle precedenti leggi di bilancio: 300 milioni di euro per la scuola, messi a disposizione della contrattazione tramite atto di indirizzo integrativo del; 66,63 milioni per l'università; 53,46 milioni per la ricerca; 9,57 milioni per Afam. Per questi settori – riporta in queste ore la stampa specializzata – i soli incrementi mensili aggiuntivi sono pari a:70 euro per Afam, 116 euro per gli enti di ricerca e 66,63 euro per le università. Queste risorse sommate a quelle già corrisposte con l'accordo di dicembre consentonoScuola 118 euro (124 per i docenti); Università 164,48 euro; Afam 169,28 euro; Enti di ricerca 263,25 euro (questi ultimi riguardano essenzialmente gli enti di ricerca vigilati dal ministero Università e ricerca). È su queste basi, nelle intenzioni della parte pubblica, che – sottolinea l'– si dovrebbe procedere all'accordo conclusivo che porti alla stipula del Ccnl 2019-2021."Non si può firmare alcun contratto – ricorda– senza la valorizzazione dei profili professionali, a partire dai Dsga che non sono mai stai pagati come direttori, ma anche da tutte le posizioni economiche del personale Ata, come pure per ristorare i docenti delle spese per il servizio reso lontano dalla loro residenza, per prevedere una specifica indennità di trasferta e per prevenire il burnout. È giunto il momento di assegnare delle indennità di incarico anche ai precari, a quali possiamo dobbiamo cominciare a pagare i permessi non retribuiti, come anche per finanziare il congedo delle donne vittime di violenza. Perché non possiamo continuare a parlare di continuità della didattica senza incentivare il personale docente e Ata che lavora lontano della propria residenza: come fanno, altrimenti, questi lavoratori a sopperire la costo della vita. Ecco perché dobbiamo dargli un'indennità di sede o di trasferta".a maggio tornerà anche a battersi per fare introdurre nel nuovo contratto l'come disposto per gli Ata nel contratto 2018. Negli incontri previsti nei prossimi giorni, l'Anief chiederà ancora di includere i Glo tra le attività funzionali all'insegnamento e di stralciare la parte relativa alle sanzioni disciplinari per gli insegnanti, di cancellare i vincoli alla mobilità del personale, di rivedere anche i profili del personale di Enti di ricerca e Università, dove permane la discriminazione dei tecnologi e dell'Afam.